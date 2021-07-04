Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя на природе в неожиданном образе с мини

Не так давно вокруг супружеской пары вновь разгорелся скандал после того, как Бабкин в подробностях рассказал в интервью об изменах жене.

Ранее музыкант уже признавался, что изменил супруге с более чем сотней других женщин. В новом интервью он рассказал, что это были проститутки. Сама же Снежана заявляет, что уже простила мужа и сейчас в их семье все хорошо.

Как пишет Politeka.net, Бабкина поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором показала, как проводит время на природе. Так, на новом фото красотка запечатлена в высоких камышах. При этом она выбрала не самый удобный образ для прогулки.

Так, на Снежане было короткое платье в обтяжку на тонких бретельках и с глубоким декольте. Однако даже к такому наряду женщина надела кроссовки, чтобы сделать прогулку более комфортной.

В посте Бабкина обратилась к украинкам, которые приняли участие в ее марафона. Снежана регулярно устраивает подобные мероприятия для женщин, в которых помогает им устраивать свою жизнь.

"Мои дорогие девушки, участница Медитативного поля. Я постоянно перечитываю чат с вашими впечатлениями, наблюдениями, изменениями и приобретениями", - написала Бабкина, поблагодарив девушек за отзывы.

В комментариях тут же отреагировали на новый пост Бабкиной.

«Очень красивая», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, жена Бабкина в распахнутом халатике показала, как релаксирует в отпуске.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина в купальнике засветила свои развлечения и заставила завидовать.

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин поплатился за новые откровения об изменах жене.