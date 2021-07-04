Известная украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена Сергея Бабкина, поделилась новым кадром из отпуска
Пока в сети массово обсуждают то, что Сергей изменял жене в начале брака с сотней разных женщин, сама Снежана игнорирует каверзные вопросы в сети. Сейчас пара отправилась на отдых, поэтому активно постит в Инстаграм различные кадры.
Не так давно Снежана сама подчеркнула, что каждому человеку нужна перезагрузка. Это возникает тогда, когда пора наполнять себя энергией и радостью, прийти к самой счастливой версии себя и управлять своей реальностью и получать желаемое.
В этот раз Снежана опубликовала простой кадр без прикрас. Позируя в банном халате, Бабкина продемонстрировала, как встречает выходные.
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«Всем доброе утро!💛Прекраснейший Вам выходных!» - пишет Снежана.
Пользователи поспешили ответить:
«Доброе утро!! Хорошего настроения!!!👏; Класс! Называется "Завидуйте молча"😉; И я тоже так хочу, но нет денежек; Королевна!🔥».
Напомним, Сергей Бабкин поплатился за новые откровения об изменах жене: "Это не жизнь..."
Как сообщала Politeka, Бабкин после скандала с изменами озадачил выходкой на отдыхе в одних трусах: "Плевать, что скажут посторонние!"
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