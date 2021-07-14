Жена Сергея Бабкина Снежана показала, как выглядят обычные будние в их семье

Не так давно супруги снова оказались в центре скандала: Бабкин в интервью раскрыл подробности о своих изменах. Музыкант признался, что более сотни женщин, с которыми он изменил своей жене, были проститутками. Сама же Снежана заявила, что простила своего мужа, и теперь у них в семье якобы все хорошо.

Сейчас она продолжает активно вести свою страницу в Инстаграм, показывая кадры из жизни. Как пишет Politeka.net, в новом видео Бабкина показала обычный будний день своего семейства.

На кадрах Бабкин с одним из сыновей сидит перед домом на коврике, а его жена со щеткой в руках расчищает дорожку от листьев. Музыкант начинает играть на гитаре, развлекая сына, а его супруга в этот момент весело пританцовывает, не отрываясь от своей работы.

«Включила камеру, чтобы снять сториз, но всё пошло не по плану! И хорошо!», - написала Бабкина.

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Здорово! Ловим ритм!», «Обожаю вас», «Конечно. Жду еще», «Вот это вы чудики! В хорошем смысле слова», «У вас ноги шикарные», - пишут люди.

Напомним, жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила о переменах в жизни.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина в обтягивающем платье ошеломила видом на концерте мужа.

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина после его откровений об изменах появилась с импозантным мужчиной.