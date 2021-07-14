Жена Сергея Бабкина Снежана показала, как выглядят обычные будние в их семье
Не так давно супруги снова оказались в центре скандала: Бабкин в интервью раскрыл подробности о своих изменах. Музыкант признался, что более сотни женщин, с которыми он изменил своей жене, были проститутками. Сама же Снежана заявила, что простила своего мужа, и теперь у них в семье якобы все хорошо.
Сейчас она продолжает активно вести свою страницу в Инстаграм, показывая кадры из жизни. Как пишет Politeka.net, в новом видео Бабкина показала обычный будний день своего семейства.
На кадрах Бабкин с одним из сыновей сидит перед домом на коврике, а его жена со щеткой в руках расчищает дорожку от листьев. Музыкант начинает играть на гитаре, развлекая сына, а его супруга в этот момент весело пританцовывает, не отрываясь от своей работы.
«Включила камеру, чтобы снять сториз, но всё пошло не по плану! И хорошо!», - написала Бабкина.
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Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.
«Здорово! Ловим ритм!», «Обожаю вас», «Конечно. Жду еще», «Вот это вы чудики! В хорошем смысле слова», «У вас ноги шикарные», - пишут люди.
Напомним, жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила о переменах в жизни.
Как сообщала Politeka, жена Бабкина в обтягивающем платье ошеломила видом на концерте мужа.
Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина после его откровений об изменах появилась с импозантным мужчиной.