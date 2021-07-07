Жена музыканта и исполнителя Сергея Бабкина Снежана впечатлила видом на концерте мужа

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у красотки появилось фото, на котором она позировала в обтягивающем платье. Выражение лица Снежаны поражало – она была неподдельно удивлена.

«На фото вы видите главного фаната СБ. Такой себе, тайный участник команды. Который в любой момент может дать секретный сигнал. У нас особая АЗБУКА БАБ’SА. Иногда это перерастает в небольшой перформанс. Обожаю свою работу! Обожаю наш коллектив!», - подписала фото женщина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Шикарная женщина», «Было всё офигенно: концерт, настроение, атмосфера и Вы!», «А выглядит, как будто вы пытаетесь контролировать каждый его шаг. По пятам ходите», «Так классно, когда вы с нами в зале. Правда, иногда на вас засматриваемся», «Я так кайфую от вашей семьи! Вдохновляюсь!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Снежана Бабкина в расстегнутом халатике показала, как отдыхает в отпуске: "Завидуйте молча".

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