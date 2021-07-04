Відома українська актриса театру і кіно Сніжана Бабкіна, дружина Сергія Бабкіна, поділилася новим кадром з відпустки

Поки в мережі масово обговорюють те, що Сергій зраджував дружині на початку шлюбу з сотнею різних жінок, сама Сніжана ігнорує каверзні питання в мережі. Зараз пара вирушила на відпочинок, тому активно постить в Instagram різні кадри.

Не так давно Сніжана сама підкреслила, що кожній людині потрібне перезавантаження. Це виникає тоді, коли пора наповнювати себе енергією і радістю, прийти до найщасливішої версії себе і управляти своєю реальністю і отримувати бажане.

Цього разу Сніжана опублікувала простий кадр без прикрас. Позуючи в банному халаті, Бабкіна продемонструвала, як зустрічає вихідні.

"Всім доброго ранку!💛Найпрекрасніший Вам вихідних!"- пише Сніжана.

Користувачі поспішили відповісти:

"Доброго ранку!! Гарного настрою!!!👏 ; Клас! Називається "заздріть мовчки"😉; і я теж так хочу, але немає грошиків; королівна!🔥».

Нагадавши, Сергій Бабкін поплатився за нові одкровення про зради дружині: "це не життя..."

Як повідомляла Politeka, Бабкін після скандалу зі зрадами спантеличив витівкою на відпочинку в одних трусах: "плювати, що скажуть сторонні!"

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна зробила відчайдушну заяву після його одкровень про зради: "дівчатка, а де гарантія..."