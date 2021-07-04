Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе на природі в несподіваному образі з міні

Не так давно навколо подружньої пари знову розгорівся скандал після того, як Бабкін в подробицях розповів в інтерв'ю про зради дружині.

Раніше музикант вже зізнавався, що зрадив дружині з більш ніж сотнею інших жінок. У новому інтерв'ю він розповів, що це були повії. Сама ж Сніжана заявляє, що вже пробачила чоловіка і зараз в їхній родині все добре.

Як пише Politeka.net, Бабкіна поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому показала, як проводить час на природі. Так, на новому фото красуня відображена у високих очеретах. При цьому вона вибрала не найзручніший образ для прогулянки.

Так, на Сніжані було коротке плаття в обтяжку на тонких бретельках і з глибоким декольте. Однак навіть до такого вбрання жінка одягла кросівки, щоб зробити прогулянку більш комфортною.

У пості Бабкіна звернулася до українок, які взяли участь в її марафону. Сніжана регулярно влаштовує подібні заходи для жінок, в яких допомагає їм влаштовувати своє життя.

"Мої любі дівчата, учасниця медитативні поля. Я постійно перечитую чат з вашими враженнями, спостереженнями, змінами і придбаннями", - написала Бабкіна, подякувавши дівчат за відгуки.

У коментарях тут же відреагували на новий пост Бабкіної.

"Дуже красива", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Бабкіна в розкритому халатику показала, як релаксує у відпустці.

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна в купальнику засвітила свої розваги і змусила заздрити.

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін поплатився за нові одкровення про зради дружині.