Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала в соцмережі кадри зі своїм батьком

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна і його концертний директор Сніжана часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно жінка відверто розповіла про зради чоловіка, а тепер сама з'явилася в компанії імпозантного чоловіка. Правда, цей чоловік виявився її батьком, якого вона не бачила чотири роки.

У своїх Instagram-сторіс Сніжана опублікувала кумедне відео з автомобіля, на якому показала себе і батька, який сидить ззаду на пасажирському місці.

"Ви не повірите, хто ззаду, ззаду мене сидить. І це не Веселина, як завжди", - каже Сніжана в камеру і показує свого батька, який сидить ззаду.

"Тато! Ми не бачилися 4 роки!",- підписала сторіс Бабкіна.

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