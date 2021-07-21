Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана сделала заявление

Снежанна Бабкина - жена и менеджер украинского популярного исполнителя Сергея Бабкина. Не так давно музыкант рассказал в интервью о своих многократных изменах жене, после чего пара оказалась в центре скандала. Снежана заявляет, что уже всё наладилось и на данный момент в семье всё хорошо. Об этом сообщает Politeka.net.

Снежана Бабкина активно ведет ведет социальные сети. На этот раз девушка поделилась в Инстаграм откровением и дополнила его яркой фотографией. На снимке она в топе с глубоким декольте и короткой юбке розового цвета.

"Коротко о том, как прошли мои выходные Мокрая и счастливая



Как я спасаюсь от жары?



Ну, во-первых я не спасаюсь, а стараюсь наслаждаться! Тёплый период - он такой короткий. И даже, получая его, мы хотим быстрее перелететь в холод. А там что? Будем сидеть и ожидать Солнышка.



А может хватит постоянно чего-то ожидать? Начнём Наслаждаться?



Попробуйте смещать акценты с негатива и усталости на что-то приятное, которое происходит с вами каждый час! А оно происходит! Важно видеть!" - заявляет Снежана Бабкина.

В комментариях поклонники поддержали девушку: "Гениально", "Спасибо за полезные советы", "Очень креативное решение", "Я тащусь от вас. Сама ловлю себя на том что чаще всего повторяю за вами такой способ мыслей".

Напомним, жена Бабкина в обтягивающем платье ошеломила видом на концерте мужа: «Я так кайфую от…»

Ранее сообщалось, жена Бабкина после скандальных откровений мужа об изменах снова обратилась к украинкам: подробности и фото

Politeka рассказывает, жена Бабкина показала, как вкалывает, пока муж развлекается: "Все пошло не по плану!"





