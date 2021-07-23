Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана выложила в сеть очаровательное фото и поделилась своим личным опытом
Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и супруга исполнителя Сергея Бабкина Снежана часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в своем микроблоге очаровательный снимок, а в подписи к нему рассказала о своей медитации и вдохновила украинок медитировать.
На новом фото Снежана позирует в интересной локации и необычном образе. На ней изысканный белый наряд с кружевной блузой и черным поясом, который она дополнила ожерельем и шляпой. Волосы девушки аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и серьезное выражение.
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В подписи к фото Бабкина рассказала о своей медитации, а поклонники тут же принялись комментировать публикацию, оставляя слова благодарности. "Текст до мурашек. И большая вам благодарность за эту очень мощную медитацию. Желаю каждому услышать это!", "Очень понравилась", "Благодарю", "Супер! Очень классно!", "Очень нужна такая медитация", "Очень сильно", "Вы так правильно и просто написали о главном!", - пишут пользователи.
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