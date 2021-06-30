Співак Сергій Бабкін вже давно розповів про численні зради дружині, але ця тема досі розбурхує громадськість

Артист у своїх інтерв'ю зізнавався, що зрадив дружині, Сніжані, більш ніж зі 100 жінками, повідомляє Politeka.net. Цим зізнанням співак викликав бурю негативу у свою сторону.

У недавньому інтерв'ю в програмі "Світське Життя" телеведуча Катя Осадча знову торкнулася теми зрад співака. Як виявилося, Бабкін користувався послугами жінок за викликом, плативши за це від 50 до 500 доларів.

Подробиці викликали нові обурення в мережі, і Сергій Бабкін "поплатився" за свої "брудні" одкровення, отримавши словесне "покарання".

"Навіщо нам всім це знати? Вгамуйтеся з вашою розпустою", " Жесть!!! І після всього цього вона з ним, народжує йому дітей!!!!!😮 😮 ", "Іноді краще жувати ніж говорити 😂", "Все більше і більше, знецінення шлюбу і жінок. Шкода ,що це публічні особистості, які вважають, що це норма і дають приклад молодим і зеленим", " де він скільки грошей брав на баб за викликом??? Ой, базікало так от", "Фууууу ... ще більше противні стали", " краще б промовчав, знайшов чим хвалитися😢", "А зараз вона всюди з ним, щоб він не дав слабину, але для жінки це постійний стрес, знати, що в будь-який момент він тебе знову зрадить ... це не життя, це стрес постійний", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в тому ж сюжеті говорилося, що артист зраджував перші три роки шлюбу зі Сніжаною, а причиною таких вчинків Сергій Бабкін вважає минулі звички.

Нагадаємо, Сергій Бабкін без сорому розповів Осадчій, з ким зраджував дружині

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