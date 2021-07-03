Відома українська актриса театру і кіно Сніжана Бабкіна, дружина Сергія Бабкіна, похвалилася райським відпочинком

Як пише Politeka.net, новими кадрами жінка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На відео Сніжана Бабкіна в чорному купальнику плаває в басейні на тлі захоплюючого гірського пейзажу.

"Сьогодні ми опинилися в чарівному місці! Готель неймовірної краси на березі озера Комо. Залишу це відео тут, замість монетки, щоб повернутися😉 P. S. мій подих в кінці багато про що говорить», - підписала кадри Сніжана.

Фолловери Бабкіної були в захваті від побаченого.

"Яка красотища", "в цьому відео все прекрасно", "ідеально", "справжнісіньке диво", "Сніжана, яка ж ви граціозна", "як красиво ти це зробила! У цьому відео прекрасно все", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Сергій Бабкін поплатився за нові одкровення про зради дружині: "це не життя..."

Як повідомляла Politeka, Бабкін після скандалу зі зрадами спантеличив витівкою на відпочинку в одних трусах: "плювати, що скажуть сторонні!"

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