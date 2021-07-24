Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана похвасталась фигурой во время отдыха

Снежана Бабкина - танцовщица, актриса и блогерша, которая постоянно делится с подписчиками откровениями и смелыми фото, сообщает Politeka.net.

В этот раз жена Бабкина отправилась в Одессу, где сфотографировалась на фоне моря. Звезда запрыгнула на забор, сверкнув ножками в мини-платье. К слову, наряд обтянул изгибы красотки, а глубокое декольте прибавило образ еще большей пикантности.

"Одесса❤️

Сочная, соленая, теплая, непредсказуемая…

Сегодня мне сделали такой комплимент!😆...", - написала Снежана.

По словам девушки, когда она с мужем сидела за столиком в кафе к ним подбежала женщина с возгласом: "Не может быть! Я же не ошиблась?", - и поинтересовалась не Сергей Бабкин ли он, тот ответил утвердительно, тогда незнакомка попросила поставить ей автограф на салфетке.

"Вдруг ахающая незнакомка поворачивает свою голову влево и замечает меня:

- Ой, а это ваша доця??



🙄 я чуть не проглотила ложку вместе с супом. Такое у меня впервые!



Серёжа невозмутимо отвечает:

-Да, моя доЦЯ!", - продолжила рассказ Бабкина.

Женщина начала говорить Снежане, что та очень красивая вся в своего "папу".



"Вот теперь думаю - это я так молодо выгляжу? Или муж мой сильно состарился?😆", - подытожила жена артиста.

Напомним, Жена Бабкина после признаний мужа в изменах поразила откровением: "Я не спасаюсь...".

Как сообщала Politeka, Жена Бабкина показала, как вкалывает, пока муж развлекается: "Все пошло не по плану!".

Также Politeka писала, что Жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила о переменах в жизни: "Последний шанс".