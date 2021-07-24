Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана похвасталась фигурой во время отдыха
Снежана Бабкина - танцовщица, актриса и блогерша, которая постоянно делится с подписчиками откровениями и смелыми фото, сообщает Politeka.net.
В этот раз жена Бабкина отправилась в Одессу, где сфотографировалась на фоне моря. Звезда запрыгнула на забор, сверкнув ножками в мини-платье. К слову, наряд обтянул изгибы красотки, а глубокое декольте прибавило образ еще большей пикантности.
"Одесса❤️
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Сочная, соленая, теплая, непредсказуемая…
Сегодня мне сделали такой комплимент!😆...", - написала Снежана.
По словам девушки, когда она с мужем сидела за столиком в кафе к ним подбежала женщина с возгласом: "Не может быть! Я же не ошиблась?", - и поинтересовалась не Сергей Бабкин ли он, тот ответил утвердительно, тогда незнакомка попросила поставить ей автограф на салфетке.
"Вдруг ахающая незнакомка поворачивает свою голову влево и замечает меня:
- Ой, а это ваша доця??
🙄 я чуть не проглотила ложку вместе с супом. Такое у меня впервые!
Серёжа невозмутимо отвечает:
-Да, моя доЦЯ!", - продолжила рассказ Бабкина.
Женщина начала говорить Снежане, что та очень красивая вся в своего "папу".
"Вот теперь думаю - это я так молодо выгляжу? Или муж мой сильно состарился?😆", - подытожила жена артиста.
Напомним, Жена Бабкина после признаний мужа в изменах поразила откровением: "Я не спасаюсь...".
Как сообщала Politeka, Жена Бабкина показала, как вкалывает, пока муж развлекается: "Все пошло не по плану!".
Также Politeka писала, что Жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила о переменах в жизни: "Последний шанс".