Известный украинский певец Сергей Бабкин встретился со своим коллегой, который победил на шоу "Голос країни"
Украинские исполнители, среди которых оказались Сергей Бабкин и Сергей Лазановский, собрались во Львове концерте "Українська Пісня", пишет Politeka.net.
Указанные артисты решили сфотографироваться на память. Победитель на шоу "Голос країни" Лазановский поделился соответствующим кадром в сети.
Бабкин обнял коллегу за плечи и оба улыбнулись.
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""Однажды во Львове на @ukrsongproject ❤️ Встретились себе два Сергея💪🏻 Рад был увидеть человека, который сыграл немалую роль в осуществлении моей мечты ❤️ • Спасибо, @babkin_official, за тепло, которое всегда от вас льется рекой 🥰", - написал Лазановский.
За восемь часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"Крутяк🔥", "Супер🔥🔥", "лучшие 😍😍😍", "Невероятные ❤️🙌", "Два поколения красавчиков 😍😍😍😍", "Ваууу🔥", "Вау супер🔥", "Супер оба артиста от Бога❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "Вы крутые !!! Спасибо за искренность и необычайную атмосферу 🔥", "это был невероятный день 😍🔥", "Вау с Сергеем Бабкиным", - написали пользователи сети.
Напомним, победителю "Голоса країни" Лазановскому не дают прохода, ломятся даже через балкон
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