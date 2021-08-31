Телеведущая Маша Ефросинина празднует годовщину свадьбы со своим супругом, бизнесменом Тимуром Хромаевым
Как пишет Politeka.net, зачастую телезвезда не любит делиться подробностями своей личной жизни на публику, но в такую важную дату она захотела всем рассказать, как же ценит и любит своего супруга.
Ефросинина опубликовала в Инстаграм-профиле черно-белое фото, где она нежно обнимает своего супруга. На снимке Маша в вечернем платье с обнаженными плечами, а Тимур в белой рубашке.
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В комментариях телеведущую поздравили ее коллеги Юрий Горбунов, Сергей Притула, Елена Кравец, Лиза Ющенко и другие.
"Многая літа!!!!", "Многая літа!!Браво!!Так тримати!!!", "Любимые", "Хорошие…) Чаще вдвоём бывать и танцевать по вечерам..)", "Как красиво сказано!)) Поздравляю!", — пишут поклонники в комментариях к публикации.
Напомним, телеведущей Маше Ефросининой 42 года. Она родом из Керчи. Замужем. У нее двое детей.
Ранее мы сообщали, что Ефросинина показала мужа и подросшего сына, не сдержав слез: "Казалось, этот день никогда не наступит…".
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Politeka рассказывала, Билодид призналась Ефросининой, на какие средства живет после Олимпиады и забирают ли родители деньги: "Прислушиваюсь".