Известная спортсменка Дарья Билодид пришла на интервью к Маше Ефросининой и рассказала о семейном бюджете

Как передает Politeka.net, Дарья Билодид является популярной украинской дзюдоисткой. Она принесла в этом году первую медаль на Олимпиаде 2020 в Токио. Спортсменка завоевала множество наград и не перестает приносить Украине призовые места. Девушка активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам подробности из своей жизни.

На этот раз Дарья пришла на ютуб-шоу Маши Ефросининой. У спортсменки взяли интервью, спросили о её успехах, победах и деньгах. Девушка вытянула карточку с вопросом "Спорт и Деньги".

Ведущая спросила о том, кто зарабатывает в семье Дарьи, ведь вся её семья занимается спортом. Как известно, родители девушки являются тренерами.

"Мы все зарабатываем. Не только я, и мои родители зарабатывают, конечно."

Дарья подтвердила, что родители зарабатывают тренерской деятельностью, а она победами: "Да, победами. За счет побед появляются какие-то контракты и сотрудничества. За счет этого зарабатываю."

Также, девушка призналась, что зарабатывает больше, чем родители и они совместно управляют семейным бюджетом.

"Нет такого, что родители забирают у меня деньги. Это мой бюджет, я им распоряжаюсь. Просто они мне подсказывают как правильно им распорядиться и я прислушиваюсь к ним".

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