Олимпийская чемпионка и популярная украинская Дарья Белодед показала себя на отдыхе

Как передает Politeka.net, Дарья Белодед является известной украинской спортсменкой. Стоит напомнить, дзюдоистка принесла первую медаль Украине на Олимпиаде 2020 в Токио. Она также является двухкратной чемпионкой мира по дзюдо. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз она опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Дарья, после участия на Олимпиаде в Токио, отправилась на отдых на Мальдивы. На снимке спортсменка стоит на пальме, и показывает на камеру своё спортивное телосложение в голубом купальнике.

Поклонники засыпали Дарью комплиментами и оставили ей множество комментариев под фотографией: "Красивая", "На этом фото идеально всё", "Супер", "Как красиво", "Принцесса Мальдив", "Океан, пляж и Дашка", "Малышка на миллион", "После победы надо отдохнуть", "Хорошенькая такая", "Фон и загар идеально".

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