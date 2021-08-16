Олимпийская чемпионка и популярная украинская Дарья Белодед показала себя на отдыхе
Как передает Politeka.net, Дарья Белодед является известной украинской спортсменкой. Стоит напомнить, дзюдоистка принесла первую медаль Украине на Олимпиаде 2020 в Токио. Она также является двухкратной чемпионкой мира по дзюдо. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз она опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Дарья, после участия на Олимпиаде в Токио, отправилась на отдых на Мальдивы. На снимке спортсменка стоит на пальме, и показывает на камеру своё спортивное телосложение в голубом купальнике.
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Поклонники засыпали Дарью комплиментами и оставили ей множество комментариев под фотографией: "Красивая", "На этом фото идеально всё", "Супер", "Как красиво", "Принцесса Мальдив", "Океан, пляж и Дашка", "Малышка на миллион", "После победы надо отдохнуть", "Хорошенькая такая", "Фон и загар идеально".
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