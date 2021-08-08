Дарья Белодед показала стройное тело в откровенном бикини

Как сообщает Politeka.net, 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед позволила себе расслабиться по возвращении с Игр в Токио, где она добыла бронзовую награду.

Несколько часов назад одна из самых красивых украинских чемпионок показала в сториз своего Insta-блога несколько кадров с отпуска.

Дарья опубликовала несколько видео, на которых позировала в светлом бикини, который едва прикрывал соблазнительные формы спортсменки. Видео были сделаны на пляже, среди райских песков и бирюзовой воды.

На кадрах она бежит по пляжу, то приближаясь, то отдаляясь от объектива камеры. Ее совершенное тело можно было рассмотреть со всех сторон. Фигура Белодед кажется заметно постройневшей. Как известно, Дарья Белодед никогда не сидела на диетах и полюбилась многим фотографам именно своей натуральной красотой.

В таком образе можно легко и просто стать королевой пляжа. Вдохновляемся!

Стоит отметить, что Дарья Белодед заявила, что намерена и дальше участвовать в Олимпийских играх, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – отметила спортсменка.

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