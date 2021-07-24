Украина открыла счет медалям на Олимпиаде в Японии

Как передает Politeka.net, этому поспособствовала наша дзюдоистка Дарья Билодид.

Без проблем одолев своих соперниц из Сербии и Португалии, Дарья уступила представительнице страны-хозяев Олимпиады - напряженный поединок закончился победой именитой японки Фуни Тонако.

А вот в поединке за "бронзу" Дарье удалось справиться с соперницей только в дополнительное время.

Эта "бронза" стала первой в истории Украины для женского дзюдо и первой в копилке на этой Олимпиаде.

Дарья на своей официальной странице в Instagram активно делится самыми разными фото и видео.

Девушка с удовольствием показывает, как отдыхает, как занимается и как проходят ее соревнования.

В 18 лет Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо - она уже успела стать двукратной чемпионки мира и чемпионки Европы в 2017.

За жизнью 20-летней спортсменки в соцсетях следят более 350 тысяч человек.

Напомним, что соблазнительная дзюдоистка Дарья Билодид в коротких шортах впечатлила длиной ног: "Просто чудо".

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