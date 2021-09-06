Украинский певец Олег Винник рассказал о своих планах на будущее

Как пишет Politeka.net, Олег Винник является популярным отечественным исполнителем. Красавчик активно участвует в разных шоу на ТВ, не забывая гастролировать с концертами по Украине. Также Винник активно ведет страничку в Инстаграм, где делится своим творчеством.

Винник опубликовал новое видео. На кадрах Олег стоял у грузовиков, обращаясь к украинцам. На улице уже было холодно, ведь певец надел джинсовую куртку.

"Западная Украина! Львов! Только один город и только один единственный раз прозвучит программа «Безумная любовь»! Поэтому приглашаю всех на праздник музыки. Берите с собой своих родных, любимых, друзей! Жду соседние города", - написал Винник.

Фанаты посмотрели тысячи раз ролик и написали комментарии:

"Будут и не только соседние города", "Радостная новость не только для Львова", "Счастье много не бывает !!! Львов ждет !!! До встречи на концерте !!!", "Папа бери маму , мама бери меня , я беру бабушку шуруем на концерт", "Прилечу, будто белая птица".

Напомним, Оля Полякова в наряде с разрезом от бедра заставила краснеть Винника, пока Данилко уединился с Каменских

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