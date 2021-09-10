Певица Таюне удивила образом и поведением на сцене, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой Олега Винника, и которую называют его "тайной женой", удивила поклонников видом на сцене. Видео выступления красотки опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной артистке.

В ролике Таюне очень уверенно держится на сцене, она, пританцовывая, поет в микрофон. Видно, что на ней черная маечка, волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Примечательно, что на фоне ролика звучит не песня Таисии, а композиция группы Kozak System "У осені очі твої".

В подписи к публикации написали: "У осені ваші очі". А поклонники тут же принялись комментировать видео: "Очень красиво", "Золотая", "Класс", "Люблю тебя безгранично", "Как всегда, ты прекрасна, цвети и расцветай!", "Красотка", "Такая красивая", "Обожаю тебя, Таюне".

Напомним, "Тайная супруга" Винника ослепила улыбкой и показала себя в традиционном наряде: "Наша любимая принцесса".

Как сообщала Politeka, "Тайная супруга" Олега Винника в прозрачной юбке и корсете зажгла с его "волчицами" у моря: "Спасибо любимому".

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