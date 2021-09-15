Посоревноваться популярностью с Олегом Винником может его бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко), с которой ему приписывают отношения
48-летний Олег Анатольевич, как известно, тщательно скрывает свою личную жизнь, поддерживая статус "ловеласа". Тем не менее в Сети неоднократно заявляли, что Винник на самом деле уже давно счастлив в браке. В жены ему приписывают его верную спутницу на всех концертах Таюне.
Блондинка всего на год младше своего избранника. А поженились они, мол, еще в студенческие годы - еще до Германии, где оба в свое время строили карьеру. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас учится и живет за рубежом.
Поклонники парочки постоянно находят все новые доказательства их любви. То Винник встанет на одно колено и вручит букет цветов коллеге прямо на сцене, то их заснимут в обнимку где-нибудь еще.
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У Таюне множество собственных фан-станичек в соцсети. На одном из таких аккаунтов в Инстаграм опубликовали любопытный кадр с певицей, передает Politeka.net. Яркий макияж, прическа и розовое платье сделали ее удивительно похожей на секс-символ США 50-х Мэрилин Монро.
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