Співачка Таюне здивувала образом і поведінкою на сцені, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою Олега Винника, і яку називають його "таємною дружиною", здивувала шанувальників видом на сцені. Відео виступу красуні опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій артистці.

У ролику Таюне дуже впевнено тримається на сцені, вона, пританцьовуючи, співає в мікрофон. Видно, що на ній чорна Маєчка, волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Примітно, що на тлі ролика звучить не пісня Таїсії, а композиція групи Kozak System "У осені очі твої".

У підписі до публікації написали:"У осені ваші очі". А шанувальники тут же почали коментувати відео: "Дуже красиво", "Золота", "Клас", "Люблю тебе безмежно", "Як завжди, ти прекрасна, квітни і розквітай!", "Красуня", "Така красива", "Обожнюю тебе, Таюне".

Нагадаємо, "Таємна дружина" Винника засліпила посмішкою і показала себе в традиційному вбранні: "Наша улюблена принцеса".

Як повідомляла Politeka, "Таємна дружина" Олега Винника в прозорій спідниці і корсеті запалила з його "вовчицями" біля моря: "Спасибі коханому".

Також Politeka писала, що Винник вийшов на сцену у вузькій чорній сорочці, і "вовчиці" обімліли: "Підкорювач".