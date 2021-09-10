Співачка Таюне здивувала образом і поведінкою на сцені, фанати в захваті
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою Олега Винника, і яку називають його "таємною дружиною", здивувала шанувальників видом на сцені. Відео виступу красуні опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій артистці.
У ролику Таюне дуже впевнено тримається на сцені, вона, пританцьовуючи, співає в мікрофон. Видно, що на ній чорна Маєчка, волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Примітно, що на тлі ролика звучить не пісня Таїсії, а композиція групи Kozak System "У осені очі твої".
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У підписі до публікації написали:"У осені ваші очі". А шанувальники тут же почали коментувати відео: "Дуже красиво", "Золота", "Клас", "Люблю тебе безмежно", "Як завжди, ти прекрасна, квітни і розквітай!", "Красуня", "Така красива", "Обожнюю тебе, Таюне".
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