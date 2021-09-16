У мережі з'явилося незвичайне чорно-біле фото "таємної дружини" Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Таїсія Сватко, більш відома під сценічним ім'ям Таюне, є не тільки сольною артисткою, а й виступає на бек-вокалі в Олега Винника. Більш того, красуні навіть приписують відносини з артистом, називаючи її його "таємницею дружиною".

Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Таюне, опублікували її незвичайне чорно-біле фото, яке тут же обсипали компліментами. На знімку співачка відображена в якомусь павільйоні, за нею видно двері, а сама вона відображена, як ніби раптово. Перед камерою артистка з'явилася в ошатній сукні з темним корсетом і опущеними більш світлими рукавами. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і витончені плечі красуні. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії написали: "Кошенятко". А шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Красуня", "Наша улюблена зірочка", "Красива", "Моє сонечко", "Чарівна", "Таюне. Найкрасивіша жінка. Фото. Модель. Ви. Супер. Молодець", "Дуже красива".

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