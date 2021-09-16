В сети появилось необычное черно-белое фото "тайной жены" Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Таисия Сватко, более известная под сценическим именем Таюне, является не только сольной артисткой, но и выступает на бэк-вокале у Олега Винника. Более того, красотке даже приписывают отношения с артистом, называя ее его "тайной женой".

Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной Таюне, опубликовали ее необычное черно-белое фото, которое тут же осыпали комплиментами. На снимке певица запечатлена в каком-то павильоне, за ней видно двери, а сама она запечатлена, как будто внезапно. Перед камерой артистка появилась в нарядном платье с темным корсетом и опущенными более светлыми рукавами. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и изящные плечи красотки. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографии написали: "Котеночек". А поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Красотка", "Наша любимая звездочка", "Красивая", "Мое солнышко", "Очаровательная", "Таюне. Самая красивая женщина. Фото. Модель. Вы. Супер. Молодец", "Очень красивая".

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