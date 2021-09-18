Певица Оля Полякова неожиданно выдала тайну Олега Винника о его семейном положении

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова неожиданно выдала тайну своего друга и коллеги Олега Винника. Это случилось на шоу "Співають всі", когда она обратилась к одному из участников проекта.

В третьем выпуске на сцену вокального шоу вышел молодой исполнитель Роман Милян, который исполнил хит Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень". Судьи по-разному оценили исполнение парня. Так, Наталья Могилевская отметила, что Роман точно бы понравился девушкам. А сам Виктор Павлик, хоть и отдал свой голос за участник, все же отметил, что в исполнении чего-то не хватило.

А певица Оля Полякова обратилась к Роману Миляну с советом личного характера, чем неожиданно выдала тайну Олега Винника. "На сцене кольцо нужно снимать – берите пример с Винника", - посоветовала артистка участнику.

Напомним, супругой Олега Винника якобы является его бэк-вокалистка Таисия Сватко, по крайней мере, в этом уверенны фанаты исполнителя. Сам же артист не любит распространяться о личной жизни и не подтверждает, что он женат, впрочем, и не отрицает.

Напомним, Полякова в откровенном боди отожгла с молодым экс-партнером Леси Никитюк: "Будьте счастливы...".

Как сообщала Politeka, Полякова устроила переполох на шоу "Співають всі", кадры попали в сеть: "Повеселила всех".

Также Politeka писала, что Винник во всем черном поставил на уши целый город: "Не забывайте…".