Известная певица Оля Полякова выложила в сеть яркие кадры со своего выступления

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая станет приглашенной судьей на шоу "Танці з зірками в третьем эфире, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис кадры с корпоратива, на котором здорово зажгла.

В видео Оля показала и свой образ, и уютный отельный номер с камином, и само зажигательное выступление. Как видно, на сцену артистка вышла в слишком откровенном серебристом боди с бахромой, которое подчеркнуло фигуру и упругие прелести.

На некоторых кадрах слышно, что Полякова исполняет свои хиты, а публика ей попевает. Со сцены певица выкрикивает: "Будьте счастливы!". Также в одной из сторис видно, что Оля зажигательно танцует в компании бывшего партнера Леси Никитюк по "Танцях з зірками" Макса Ежова, который работает в шоу-балете певицы.

Напомним, Полякова устроила переполох на шоу "Співають всі", кадры попали в сеть: "Повеселила всех".

Как сообщала Politeka, Дочь Поляковой с "рогами" и темной помадой поразила образом для школьной фотосессии: провокационные кадры.

Также Politeka писала, что Полякова устроила эпичную примерку самых дерзких нарядов для шоу "Маска": "От скромницы до дивы в коже".