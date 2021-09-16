Юная дочь певицы Оли Поляковой показала свой образ для школьной фотосессии

Как сообщает Politeka.net, юная дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша часто радует поклонников яркими и провокационными публикациями в своем Instagram. В свои 16 лет девушка уже является основательницей группы "Швы", с которой успела оскандалиться, она собрала многотысячную аудиторию в своем микроблоге и даже зарабатывает на рекламе.

Так, недавно Маша поделилась с фолловерами в сторис удивительным кадром, на котором показала свой образ для школьной фотосессии. В ролике девушка снимает себя в машине по пути на съемку, она сначала мило улыбается, а затем показывает язык.

Перед камерой дочь певицы появилась в интересном наряде, который почти не видно за длинными распущенными волосами. На ее голове видно темный берет, а на лице помимо яркого макияжа с темной помадой, еще и черные "рожки" на лбу. "Еду на школьную фотосессию", - подписала сторис Полякова-младшая.

Напомним, Дочь Поляковой засветила странную внешность на прогулке: "Аватары в Киеве".

Как сообщала Politeka, Дочь Поляковой покрасовалась результатом эксперимента с внешностью в черном мини: "Когда ум придет? Тебе же уже 16".

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой с новыми ушами устроила эпичную "битву возрастов": "Мне всегда 16".