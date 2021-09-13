Юная дочь Оли Поляковой в коротком платье призналась, что привыкла к своему необычному образу «эльфийки»

16-летняя Маша Полякова явно не планирует оставаться в тени своей звездной матери. Несмотря на юный возраст, девушка активно пробует себя в разных сферах: она снимается в различных фотосессиях, поет в собственной рок-группе и ведет свои страницы в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, на днях Полякова-младшая примерила новый необычный образ. Она показала себя с «эльфийскими» ушками, которые сделали ее внешность очень непривычной. В новом посте на своей странице в Инстаграм девушка показала, что продолжает носить этот аксессуар.

Так, Маша позировала в коротком черном платье с кожаными ремнями и плаще, который она приспустила с одного плеча. Волосы девушки были заплетены в мелкие косички, а на ее голове красовались модные очки.

«Лично я себя уже не представляю без эльфийских ушек, а вы когда то вживались в свой образ настолько?», - поинтересовалась у подписчиков Маша.

Стоит отметить, что ее эксперименты с внешностью оценили не все.

«Жесть», «О боже», «Молодец, ну в образе, браво», «Кошмар! Когда ум придет? Тебе же уже 16», «НЛО прилетело», «Что за супер девочка?», «Красотка как всегда», - пишут люди.

Напомним, дочь Поляковой с новыми ушами устроила эпичную "битву возрастов".

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой с новой внешностью засветилась с эпатажной "пацанкой" Покрещук.

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой жестко ответила украинцам на критику, показав неприличный жест.