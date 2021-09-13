Дочь певицы Оли Поляковой Маша поделилась в сети забавными кадрами с веселой вечеринки

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая сама зарабатывает себе на жизнь блогерством, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз юная красотка поделилась в сети забавными кадрами, на которых позирует в компании друзей, а в подписи к публикации устроила "битву возрастов".

На новых фотографиях Маша и ее друзья запечатлены, видимо, на какой-то вечеринке. Перед камерой юная красотка появилась в необычном образе – на ней короткое полосатое платье, поверх которого она накинула черную кожаную куртку. Волосы девочки небрежно уложены, на ее лице яркий макияж, а больше всего внимания привлекают эльфийские уши.

В подписи к фото Полякова-младшая написала: "Давайте устроим битву возрастов. Кому сколько лет? Пишите в комментариях". Пользователи тут же начали обсуждать новые снимки Маши и отвечать на ее вопрос. Выяснилось, что аудитория у девушки разновозрастная – от 7-10 до 50+ лет. Одна из пользовательниц шутливо написала: "Мне всегда 16.

Напомним, Дочь Поляковой удивила разительным отличием от друзей-сверстников: "Гигант".

Как сообщала Politeka, Дочь Оли Поляковой жестко ответила украинцам на критику, показав неприличный жест: кадры.

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой с громадными ушами удивила очередной выходкой: "Как вам образ?".