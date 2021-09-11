16-летняя дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша удивила поклонников необычным образом

Как пишет Politeka.net, старшая дочь артистки активно ведет свои социальные сети, и с каждым днем становится все более популярной. Девушка не стесняется эпатировать публику, появляясь в очень смелых и дерзких образах. Кроме этого, юная красотка нередко позволяет себе достаточно взрослые выходки. Машу не раз критиковали в сети за слишком откровенные фото с парнем, а также пикантные наряды.

В этот раз Полякова-младшая удивила новой выходкой. Она примеряла образ эльфийки, похваставшись громадными ушами. Девушка записала видео, на котором показала свой эффектный костюм со всех сторон.

«Как вам образ?», - подписала она видео.

Позже Мария опубликовала фото из автомобиля. Судя по всему, в таком виде она отправилась на какое-то мероприятие.

Отметим, что Маша Полякова, как и многие подростки, увлекается аниме. Ранее в Инстаграм она публиковала свой костюм, созданный для комикона.

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