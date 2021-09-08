Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової показала себе ближче з коротким волоссям

16-річна Маша Полякова не так давно дебютувала як виконавиця з власним рок-гуртом. Крім того, дівчина встигла спробувати себе в моделінгу, а також активно веде сторінки в соцмережах.

Як пише Politeka.net, цього разу Маша поділилася з передплатниками новим відео в Тіктоку. На кадрах дівчина покрасувалася новим зухвалим чином.

Полякова-молодша показала себе в машині. При цьому від звичайного образу Маші з довгим кучерявим волоссям на кадрах не залишилося практично нічого. Так, дівчина сховала свою розкішну шевелюру під короткий перуку зі світло-сріблястим волоссям.

Маша також засвітила частину свого вбрання. На ній була шкіряна куртка і плаття з шкіряним корсетом. Доповнювали образ рукавички з обрізаними пальцями.

Раніше дочка Полякової розповіла, що вибрала цей образ для фестивалю коміксів і косплея Comic Con Ukraine.

У коментарях до відео Передплатники тут же відреагували на новий наряд Маші.

"Маша... скільки можна бути такою прекрасною..?", "Як круто тобі", "прости, але тобі не личить ця перука", - пишуть люди.

Нагадаємо, старша дочка Полякової раптово перетворилася на блондинку, в мережі ахнули.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової приголомшила кардинальною зміною іміджу, з'явившись.

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової показала, в якому вигляді ходить до школи.