Начинающая певица Маша Полякова, солистка группы "Швы", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша является дочерью Оли Поляковой. У девушки еще есть младшая сестра Алиса. Маша в свои 16 лет успела стать солисткой новой группы "Швы", которая затрагивает феминизм и эйджизм в Украине, как девушка сама отмечала. Полякова ведет Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев.

На новых кадрах, которые Маша опубликовала в сторис Инстаграм, девушка была с короткими и покрашенными в яркий цвет волосами. Полякова записала несколько сторис, а на последнем уже сидела вместе с Алисой, устроив пикник на траве.

Маша была одета вся в кожу, а на талии можно увидеть большой ремень. 9-летняя Алиса надела футболку и юбку.





"Короче, мы с Алисой решили остановится. Обедаем", - сказала Маша.

Фанаты не ставили лайки и не обсуждали публикацию Маши Поляковой, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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