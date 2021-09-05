Начинающая певица Маша Полякова, солистка группы "Швы", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша является дочерью Оли Поляковой. У девушки еще есть младшая сестра Алиса. Маша в свои 16 лет успела стать солисткой новой группы "Швы", которая затрагивает феминизм и эйджизм в Украине, как девушка сама отмечала. Полякова ведет Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев.
На новых кадрах, которые Маша опубликовала в сторис Инстаграм, девушка была с короткими и покрашенными в яркий цвет волосами. Полякова записала несколько сторис, а на последнем уже сидела вместе с Алисой, устроив пикник на траве.
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Маша была одета вся в кожу, а на талии можно увидеть большой ремень. 9-летняя Алиса надела футболку и юбку.
"Короче, мы с Алисой решили остановится. Обедаем", - сказала Маша.
Фанаты не ставили лайки и не обсуждали публикацию Маши Поляковой, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.
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