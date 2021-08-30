Дочь певицы Оли Поляковой Мария вместе с младшей сестрой Алисой и звездной мамой отправилась на отдых на частной яхте

Популярная исполнительница много времени проводит со своими детьми, при этом старясь не показывать на кадрах мужа, чтобы избежать лишнего внимания, которое мужчина не любит. Ольга же любит эпатировать публику всеми возможными способами.

В этот раз артистка отправилась вместе с детьми на отдых и покаталась на личной яхте, что и показала сегодня в Стори. Знаменитость также похвасталась своими дочерями на кадрах, не обошлось без неловких моментов.

Младшая дочь Алиса снова покривлялась на камеру и без стеснения показывала себя настоящую – дурачась и корча рожицы. Маша же, старшая дочь певицы, решила наоборот – украсить себя фильтрами. Причем девушка позировала с довольно заметным макияжем, который сильно преобразил ее внешность.

Как можно заметить, девочки совсем разные и со своим характером, но Ольга уделяет им все свое свободное время, чтобы у них было о чем поговорить.

Ранее Маша опубликовала яркое фото с распущенными волосами, рассказав, чего стеснялась в своей внешности.

«Знаете, всю жизнь я выпрямляла свои кудряшки, прятала горбинку на носу… и что я могу сказать - любите себя и принимайте, ведь то, что вам дано с рождения и делает вас самими собой! Так что никого не слушайте!!! Идеалов красоты не существует», - подписала фото девушка.

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