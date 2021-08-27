Дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша и Ольги Фреймут Злата соревнуются между собой в конкурсе

Как пишет Politeka.net, на просторах Интернета и до сих пор продолжается конкурс на звание "Блогер года" в различных номинациях. Так, чтобы получить награду "Z-блогер года" за лучший блогинг поколения Z номинируются блогеры, которые родились не ранее 2005 года и создают релевантный для своего поколения контент.

Так, в "битве" за эту награду сошлись Маша Полякова (дочь певицы Ольги Поляковой), Злата Митчел (дочь Ольги Фреймут), блогеры Власть Юрченко, Пупси Кира и многие другие.

Сейчас на первом месте Влада Юрченко, тогда идет Пупси Кира, за ней Маша Полякова, а тогда Злата Митчел.

В своем Instagram дочь популярной певицы Маша Полякова попросила своих поклонников помочь ей получить эту награду и голосовать за нее.

"Проголосуйте за меня, пожалуйста", - написала Маша Полякова.

Ранее Politeka писала, что юная дочь Поляковой в компании подруги устроила странную фотосессию на кухне: кадры тусовки.

Напомним, что Полякова на красной дорожке "выгуляла" бриллиантовое колье от богатого мужа: "Даже помолодела".

A еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой в "готическом" образе облизала парня, шокировав смелым фото: "Хуже уже не будет".