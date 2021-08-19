Відома українська співачка Ольга Полякова з'явилася на червоній доріжці в діамантовому кольє
Як передає Politeka.net, Ольга Полякова популярна співачка. Як відомо, артистка одружена з успішним бізнесменом Вадимом Поляковим. Вони в шлюбі близько 17 років, і познайомилося подружжя на корпоративі на честь його дня народження, де Ольга виступала як співачка. Вадим старше артистки на 15 років. Також у подружжя є дві дочки: 16-річна Маша і 10-річна Аліса.
Співачка активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників новими подробицями зі свого життя. Цього разу Ольга показалася на червоній доріжці на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю в шикарному образі разом зі своїм супутником Михайлом Яснинським. На ній обтягуюче чорне плаття з пишним верхом, який відкриває вид на плечі дівчини від дизайнера Андре Тана.
Також вона розбавила свій образ діамантовим Кольє. За словами артистки, це кольє подарував чоловік-бізнесмен ще на весілля, і весь цей час прикраси лежали в сейфі і чекали свого виходу на світ.
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Шанувальники відзначили приголомшливий образ співачки і залишили їй безліч приємних коментарів: "Навіть помолодшала", "Красуня", "Лук👍плаття від Andre Tan просто вище всяких похвал😍".
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