Дочка співачки Олі Полякової Марія звернулася до своїх підписників

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала яскраве фото з розпущеним волоссям, розповівши, чого соромилася у своїй зовнішності.

"Знаєте, все життя я випрямляла свої кучерики, ховала горбинку на носі... і що я можу сказати-любіть себе і приймайте, адже те, що вам дано з народження і робить вас самими собою! Так що нікого не слухайте!!! Ідеалів краси не існує", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків і слів підтримки. Не стрималася і зіркова мати, написавши під постом "Моя разумашка". Шанувальники Марії не скупилися на компліменти.

"Красуня", "сукня вогонь", "Красуня. Ти з кучериками – супер", "шикарна", "розкішне волосся, не потрібно його випрямляти", "Ти дуже добра", "Про наші недоліки знаємо тільки ми", "добре, що ти зрозуміла це зараз", - пишуть користувачі Мережі.

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