Дочка популярної української співачки Олі Полякової здивувала сміливим містичним фото, на якому позувала з хлопцем

Не так давно 16-річна Маша Полякова поставила українців на вуха, виступивши з власним рок-гуртом «Шви», в репертуарі якої опинилися пісні з нецензурною лексикою. Після скандалу на цю тему дівчина продовжила активно вести свою сторінку Instagram, на якій часто ділиться свіжими знімками.

Як пише Politeka.net, в новому пості Маша показала знімок зі своєї містичної фотосесії з приятелем. Для неї молоді люди явно надихалися вампірської тематикою. На фото вони лежали на траві, при цьому хлопець виглядав дуже блідим, а на його губах, шиї і оголених грудей красувалася штучна кров.

Маша з темним макіяжем притискала молодого чоловіка до себе однією рукою і злизувала «кров» з його підборіддя.

"Продовжуємо серію цих фоток", - підписала знімок дівчина.

Її передплатники тут же відреагували на публікацію.

"гірше вже не буде", "неймовірні", "ви схожі на Едварда і Беллу", "жах, така молода дівчинка повинна виражати життя, романтику, легкість молодих років і т. д, а не цей жах", "Маша, Ви зі своєю мамою готові трупи жерти, аби піаритися", "Запалюй", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Полякової заворожила ідеальними формами в бікіні на мотузочках, фото.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової в "готичному" образі влаштувала дивну фотосесію з хлопцем.

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