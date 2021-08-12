Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой удивила смелым мистическим фото, на котором позировала с парнем

Не так давно 16-летняя Маша Полякова поставила украинцев на уши, выступив с собственной рок-группой «Швы», в репертуаре которой оказались песни с нецензурной лексикой. После скандала на эту тему девушка продолжила активно вести свою страничку Инстаграм, на которой часто делится свежими снимками.

Как пишет Politeka.net, в новом посте Маша показала снимок из своей мистической фотосессии с приятелем. Для нее молодые люди явно вдохновлялись вампирской тематикой. На фото они лежали на траве, при этом парень выглядел очень бледным, а на его губах, шее и оголенной груди красовалась искусственная кровь.

Маша с темным макияжем прижимала молодого человека к себе одной рукой и слизывала «кровь» с его подбородка.

«Продолжаем серию этих фоток», - подписала снимок девушка.

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«хуже уже не будет», «Невероятные», «Вы похожи на Эдварда и Беллу», «ужас, такая молодая девочка должна выражать жизнь, романтику, легкость молодых лет и т.д, а не этот ужас», «Маша, вы со своей мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться», «Жги», - пишут люди.

Напомним, дочь Поляковой заворожила идеальными формами в бикини на веревочках, фото.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой в "готическом" образе устроила странную фотосессию с парнем.

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой после скандалов подразнила видом в крошечном бикини.