Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой удивила смелым мистическим фото, на котором позировала с парнем
Не так давно 16-летняя Маша Полякова поставила украинцев на уши, выступив с собственной рок-группой «Швы», в репертуаре которой оказались песни с нецензурной лексикой. После скандала на эту тему девушка продолжила активно вести свою страничку Инстаграм, на которой часто делится свежими снимками.
Как пишет Politeka.net, в новом посте Маша показала снимок из своей мистической фотосессии с приятелем. Для нее молодые люди явно вдохновлялись вампирской тематикой. На фото они лежали на траве, при этом парень выглядел очень бледным, а на его губах, шее и оголенной груди красовалась искусственная кровь.
Маша с темным макияжем прижимала молодого человека к себе одной рукой и слизывала «кровь» с его подбородка.
«Продолжаем серию этих фоток», - подписала снимок девушка.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Звезды массово отказываются от участия в концерте ко Дню Независимости, в чем причина: "К сожалению..."
Крушение вертолета с туристами, первые подробности и фото с места трагедии в России: "Упал в озеро"
Жара наконец-то отступит, температура резко упадет: в каких регионах будет прохладнее всего
Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»
Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.
«хуже уже не будет», «Невероятные», «Вы похожи на Эдварда и Беллу», «ужас, такая молодая девочка должна выражать жизнь, романтику, легкость молодых лет и т.д, а не этот ужас», «Маша, вы со своей мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться», «Жги», - пишут люди.
Напомним, дочь Поляковой заворожила идеальными формами в бикини на веревочках, фото.
Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой в "готическом" образе устроила странную фотосессию с парнем.
Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой после скандалов подразнила видом в крошечном бикини.