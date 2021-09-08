Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой показала себя поближе с короткими волосами

16-летняя Маша Полякова не так давно дебютировала как исполнительница с собственной рок-группой. Кроме того, девушка успела попробовать себя в моделинге, а также активно ведет странички в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Маша поделилась с подписчиками новым видео в ТикТоке. На кадрах девушка покрасовалась новым вызывающим образом.

Полякова-младшая показала себя в машине. При этом от обычного образа Маши с длинными вьющимися волосами на кадрах не осталось практически ничего. Так, девушка спрятала свою роскошную шевелюру под короткий парик со светло-серебристыми волосами.

Маша также засветила часть своего наряда. На ней была кожаная куртка и платье с кожаным корсетом. Дополняли образ перчатки с обрезанными пальцами.

Ранее дочка Поляковой рассказала, что выбрала этот образ для фестиваля комиксов и косплея Comic Con Ukraine.

В комментариях к видео подписчики тут же отреагировали на новый наряд Маши.

«Маша... сколько можно быть такой прекрасной..?», «Как круто тебе», «прости, но тебе не идёт этот парик», - пишут люди.

Напомним, старшая дочь Поляковой внезапно превратилась в блондинку, в сети ахнули.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой огорошила кардинальной сменой имиджа, появившись.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой показала, в каком виде ходит в школу.