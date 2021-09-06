Вот это перевоплощение!

Старшая дочь Оли Поляковой Мария удивила кардинальной сменой имиджа

Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша подготовила яркий образ на фестиваль комиксов Comic Con Ukraine 2021. Девушка надела парик с короткими светлыми волосами. Она эффектно позировала для портрета, выдыхая дым.

«Как вам мой образ на комикон», - подписала фото девушка.

В комментариях мнение по поводу образа разделились. Одни посчитали его слишком вульгарным, а другим костюм очень понравился. Многие отметили, что Маша стала сильно похожа на свою маму. Стоит отметить, что звездная мать тоже оставила свой отзыв.

«Мария, вы мой краш», - написала она.

«Кто Вы такая? Я не узнаю Вас в гриме?», «Очень красивая!», «Ужас. Машу понесло», «Оля Полякова на минималках», «Ну, это просто отпад всего Маша», «Вылитая мама», «Красотка», «Офигенный образ», - пишут пользователи сети.

Добавим, что старшая дочка Поляковой очень активно развивает свой Инстаграм, часто нарываясь на критику маминых фанатов.

Напомним, что дочь Поляковой ошарашила видом в школе: «Только 4 урок, а я уже…».

Ранее Politeka писала, что дочь Поляковой впечатлила сменой имиджа: красноречивые фото.

A еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой показала, в каком виде ходит в школу: фото.