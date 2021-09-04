Старша дочка Олі Полякової Марія з'явилася в компанії подруг
Як пише Politeka.net, 16-річна Маша викликає не менший інтерес у публіки, ніж її мама. Тому дівчинка активно цим користується і часом викладає досить провокативні кадри у себе в Instagram.
У дівчинки-підлітка дуже багато подруг і друзів, з якими вона регулярно проводить час. Вони іноді з'являються у Маші в фотоблозі.
Так, дочка Полякової вирішила розмістити дві шкільні фотографії, а заодно і привітати свою однокласницю з днем народження.
На першому знімку Полякова попозувала з подругами на тлі дошки. На ній надіта чорна футболка і коротка спідниця. Маша залишила волосся розпущеним, а Свій образ доповнила макіяжем з великими стрілками.
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Другий знімок зроблений на вулиці в тому ж прикиді, але вже ближче.
При цьому шанувальників дівчинка-підліток позбавила можливості що-небудь сказати про свій зовнішній вигляд, оскільки кадри були розміщені в Stories.
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