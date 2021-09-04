Старшая дочь Оли Поляковой Мария показалась в компании подруг
Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша вызывает не меньший интерес у публики, чем ее мама. Поэтому девочка активно этим пользуется и порой выкладывает довольно провокативные кадры у себя в Инстаграм.
У девочки-подростка очень много подруг и друзей, с которыми она регулярно проводит время. Они иногда появляются у Маши в фотоблоге.
Так, дочь Поляковой решила разместить две школьные фотографии, а заодно и поздравить свою одноклассницу с днем рождения.
На первом снимке Полякова попозировала с подругами на фоне доски. На ней надета черная футболка и короткая юбка. Маша оставила волосы распущенными, а свой образ дополнила макияжем с большими стрелками.
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Второй снимок сделан на улице в том же прикиде, но уже поближе.
При этом поклонников девочка-подросток лишила возможности что-либо сказать о своем внешнем виде, поскольку кадры были размещены в Stories.
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