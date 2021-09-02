Старша співачки Олі Полякової здивувала фото зі школи

37-річна артистка виховує двох дочок 16-річну Машу і 9-річну Алісу.

Відзначимо, вчора молодша дочка артистки, яка в 2021 році пішла в четвертий клас, досить різко висловила свої враження.

"Шумно і я більше не хочу туди ходити", - лаконічно відповіла Аліса, коли мама запитала її про перший день в школі.

Схоже, що Маші шкільне життя сподобалася не більше.

У сторіс свого Instagram вона показала Селфі, зроблене в шкільному класі. При цьому вона застосувала фільтр, який спотворив її зовнішність.

"Тільки 4 урок, а я вже втомилася", - написала дівчина.

Як відомо, Маша Полякова робить спроби піти шляхом мами і пробує себе в якості співачки. Вона співає в панк-рок групі"шви". У липні рерята вже дали перший концерт. Правда, не обійшлося без критики - не всі оцінили велику кількість матів в текстах пісень.

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