Старшая певицы Оли Поляковой удивила фото со школы
37-летняя артистка воспитывает двух дочерей 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису.
Отметим, вчера младшая дочка артистки, которая в 2021 году пошла в четвертый класс, довольно резко высказала свои впечатления.
«Шумно и я больше не хочу туда ходить», - лаконично ответила Алиса, когда мама спросила ее о первом дне в школе.
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Похоже, что Маше школьная жизнь понравилась не больше.
В сторис своего Инстаграм она показала селфи, сделанное в школьном классе. При этом она применила фильтр , который исказил ее внешность.
«Только 4 урок, а я уже устала», - написала девушка.
Как известно, Маша Полякова предпринимает попытки последовать по пути мамы и пробует себя в качестве певицы. Она поет в панк-рок группе "Швы". В июле рерята уже дали первый концерт. Правда, не обошлось без критики - не все оценили обилие матов в текстах песен.
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