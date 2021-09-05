Починаюча співачка Маша Полякова, солістка групи "Шви", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, 16-річна Маша є дочкою Олі Полякової. У дівчини ще є молодша сестра Аліса. Маша в свої 16 років встигла стати солісткою нової групи "шви", яка зачіпає фемінізм і ейджизм в Україні, як дівчина сама відзначала. Полякова веде Instagram, де за нею стежать десятки тисяч українців.

На нових кадрах, які Маша опублікувала в сторіс Instagram, дівчина була з короткими і пофарбованими в яскравий колір волоссям. Полякова записала кілька сторіс, а на останньому вже сиділа разом з Алісою, влаштувавши пікнік на траві.

Маша була одягнена вся в шкіру, а на талії можна побачити великий ремінь. 9-річна Аліса одягла футболку і спідницю.





"Коротше, ми з Алісою вирішили зупиниться. Обідаємо", - сказала Маша.

Фанати не ставили лайки і не обговорювали публікацію Маші Полякової, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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