Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової показала, чим виділяється на тлі однолітків

Дівчина почала вести свій блог ще кілька років тому, причому Маша не соромиться експериментувати і часто показує різні відео з перетвореннями. Мама Маші підтримує більшість її бажань і не обмежує спроби дівчини самореалізуватися.

А нещодавно на прогулянці Полякова-молодша показала, чим вона відрізняється від своїх друзів-однолітків. Як виявилося, на тлі своїх близьких товаришів Маша на порядок вище їх зростанням і це добре помітно в їх компанії:

"По життю я гігант" - уклала дівчина і показала невеликий ролик з їх танцями.

Відзначимо, для мами Маші-співачки Олі Полякової такий високий зріст вважається мало не візитною карткою, адже знаменитості постійно тільки і робить акцент на тому, наскільки висока вона і як ефектно виглядають її ноги, коли вона одягає сукні.

Зазначимо, раніше Оля Полякова поділилася пляжними кадрами у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала з 16-річною Машею в однакових чорних монокіні з прозорими вставками на грудях.

Полякова зробила п'ять фото, запропонувавши шанувальникам вибрати найвдаліші, причому на знімках зірка з дочкою в звичній манері похвалилася довгими ногами, якими так пишається і вважає це гідністю.

Нагадавши, старша дочка Полякової раптово перетворилася на блондинку, в мережі ахнули.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової приголомшила кардинальною зміною іміджу, з'явившись.

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової показала, в якому вигляді ходить до школи.