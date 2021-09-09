Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой показала, чем выделяется на фоне сверстников

Девушка начала вести свой блог еще несколько лет назад, причем Маша не стесняется экспериментировать и часто показывает разные видео с преображениями. Мама Маши поддерживает большинство ее желаний и не ограничивает попытки девушки самореализоваться.

А недавно на прогулке Полякова-младшая показала, чем она отличается от своих друзей-сверстников. Как оказалось, на фоне своих близких товарищей Маша на порядок выше их ростом и это хорошо заметно в их компании:

«По жизни я гигант» - заключила девушка и показала небольшой ролик с их танцами.

Отметим, для мамы Маши – певицы Оли Поляковой такой высокий рост считается чуть ли не визитной карточкой, ведь знаменитости постоянно только и делает акцент на том, насколько высокая она и как эффектно смотрятся ее ноги, когда она надевает платья.

Отметим, ранее Оля Полякова поделилась пляжными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала с 16-летней Машей в одинаковых черных монокини с прозрачными вставками на груди.

Полякова сделала пять фото, предложив поклонникам выбрать самые удачные, причем на снимках звезда с дочерью в привычной манере похвасталась длинными ногами, которыми так гордится и считает это достоинством.

Напомним, старшая дочь Поляковой внезапно превратилась в блондинку, в сети ахнули.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой огорошила кардинальной сменой имиджа, появившись.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой показала, в каком виде ходит в школу.