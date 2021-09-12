16-летняя дочь известной певицы Оли Поляковой Маша показала, какие сообщения получает от хейтеров
Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова, которая также занимается музыкой, уже несколько лет ведет свой блог в социальных сетях Instagram и Tik-Tok. Девушка часто делится с поклонниками подробностями не только повседневной жизни, но и показывает фото и видео с репетиций собственной рок-группы "ШВЫ", в которой является вокалисткой.
Заметим, что недавно Полякова-младшая дала свой первый концерт, на котором спела несколько нецензурных песен. В целом поклонникам не очень нравится творчество 16-летней девушки и они часто ей об этом пишут.
В своем Instagram Полякова записала видео и показала, какие СМС обычно получает от хейтеров. Маша записала видео, на котором танцует и показывает всем, кто пишет ей, что она "жирная", "не умеет петь", "страшная", "ничего не стоит без мамы", средний палец.
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