16-летняя дочь известной певицы Оли Поляковой Маша показала, какие сообщения получает от хейтеров

Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова, которая также занимается музыкой, уже несколько лет ведет свой блог в социальных сетях Instagram и Tik-Tok. Девушка часто делится с поклонниками подробностями не только повседневной жизни, но и показывает фото и видео с репетиций собственной рок-группы "ШВЫ", в которой является вокалисткой.

Заметим, что недавно Полякова-младшая дала свой первый концерт, на котором спела несколько нецензурных песен. В целом поклонникам не очень нравится творчество 16-летней девушки и они часто ей об этом пишут.

В своем Instagram Полякова записала видео и показала, какие СМС обычно получает от хейтеров. Маша записала видео, на котором танцует и показывает всем, кто пишет ей, что она "жирная", "не умеет петь", "страшная", "ничего не стоит без мамы", средний палец.

Ранее Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой с дерзким каре покрасовалась образом с кожаным корсетом: "Сколько можно...".

Напомним, что 16-летняя дочь Оли Поляковой лишилась главной "фишки": как теперь выглядит юная красавица.

A еще Politeka сообщала, что старшая дочь Поляковой внезапно превратилась в блондинку, в сети ахнули: "Вылитая мама".