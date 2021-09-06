Ось це перевтілення!

Старша дочка Олі Полякової Марія здивувала кардинальною зміною іміджу

Як пише Politeka.net, 16-річна Маша підготувала яскравий образ на фестиваль коміксів Comic Con Ukraine 2021. Дівчина одягла перуку з коротким світлим волоссям. Вона ефектно позувала для портрета, видихаючи дим.

"Як вам мій образ на комікон", - підписала фото дівчина.

У коментарях думки з приводу образу розділилися. Одні вважали його занадто вульгарним, а іншим костюм дуже сподобався. Багато хто відзначив, що Маша стала сильно схожа на свою маму. Варто відзначити, що зіркова мати теж залишила свій відгук.

"Марія, ви мій краш", - написала вона.

"Хто ви така? Я не впізнаю вас в гримі?", "Дуже красива!», «Жах. Машу понесло», «Оля Полякова на мінімалках», «Ну, це просто відпад Маша», «вилита мама», «красуня», "офігенний образ", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що старша дочка Полякової дуже активно розвиває свій Instagram, часто нариваючись на критику маминих фанатів.

Нагадаємо, що дочка Полякової ошелешила виглядом в школі: "Тільки 4 урок, а я вже...".

Раніше Politeka писала, що дочка Полякової вразила зміною іміджу: красномовні фото.

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