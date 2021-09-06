Старша дочка Олі Полякової Марія здивувала кардинальною зміною іміджу
Як пише Politeka.net, 16-річна Маша підготувала яскравий образ на фестиваль коміксів Comic Con Ukraine 2021. Дівчина одягла перуку з коротким світлим волоссям. Вона ефектно позувала для портрета, видихаючи дим.
"Як вам мій образ на комікон", - підписала фото дівчина.
У коментарях думки з приводу образу розділилися. Одні вважали його занадто вульгарним, а іншим костюм дуже сподобався. Багато хто відзначив, що Маша стала сильно схожа на свою маму. Варто відзначити, що зіркова мати теж залишила свій відгук.
"Марія, ви мій краш", - написала вона.
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"Хто ви така? Я не впізнаю вас в гримі?", "Дуже красива!», «Жах. Машу понесло», «Оля Полякова на мінімалках», «Ну, це просто відпад Маша», «вилита мама», «красуня», "офігенний образ", - пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що старша дочка Полякової дуже активно розвиває свій Instagram, часто нариваючись на критику маминих фанатів.
Нагадаємо, що дочка Полякової ошелешила виглядом в школі: "Тільки 4 урок, а я вже...".
Раніше Politeka писала, що дочка Полякової вразила зміною іміджу: красномовні фото.
A ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, в якому вигляді ходить в школу: фото.