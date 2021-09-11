Известная украинская певица Ольга Полякова празднует годовщину отношений с мужем

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Певица начала свою карьеру еще в 2000-ом году, когда анонсировала свой первый альбом "Приходи ко мне". Артистка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз Ольга поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица сидит в кафе в Испании вместе с девушкой, которую назвала своей "сестрой".

"Как же хорошо ты меня кружишь...Лучше всех там кого-то", - смеясь сказала певица.

Также, певица показала фото со своим мужем. Как известно, артистка замужем за успешным бизнесменом Вадимом Поляковым. Сегодня они празднуют годовщину 17 лет со свадьбы. Познакомились они на корпоративе в честь его дня рождения, где Ольга выступала как певица. Вадим старше артистки на 15 лет. Также у супругов есть две дочери: 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.

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